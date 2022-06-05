Медики Татарстана за сутки выявили 110 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане официально зарегистрированы 110 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике выявили 150 647 заболевших.

Умерших от COVID-19 за прошедшие сутки не числится. За весь период жертвами ковида стали 1995 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

За сутке выздоровели 63 человека, всего с 2020 года вылечились 146 005 пациентов.

В Татарстане заболеваемость находится на уровне менее 30 случаев на 100 тыс. населения. Уровень коллективного иммунитета оценивается в 27,6%.