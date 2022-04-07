В Татарстане выявлено еще 259 случаев коронавируса

В Татарстане зафиксировано 259 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 по сравнению с 260, выявлявшимися ранее два дня подряд. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализировано 23. Детей до 18 лет — 43 человека», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 30 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 49 человек. В Альметьевском районе отмечено 39 случаев заболевания. В Зеленодольском районе инфицированы 24 человека, в Нижнекамском — 19, а в Набережных Челнах — 16.

Таким образом, по данным на 7 апреля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 139 094 случая заболевания. Выздоровели 131 915 жителей Татарстана, 364 человека излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 505 390 татарстанцев, прирост числа вакцинаций составил 515. Обеими дозами привиты 1 926 068 человек. Бустерные дозы вакцины получили 287 084 жителя республики.