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Здоровье
6 апреля 2022  13:30

В Татарстане еще 260 человек заболели коронавирусом

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В Татарстане еще 260 человек заболели коронавирусом, 30 из них были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«Детей до 18 лет — 28 человек», — уточнили в ведомстве. 

Больше всего случаев выявлено в Казани (104), Набережных Челнах (14), а также в Ютазинском (25), Зеленодольском (12), Альметьевском (11) и Верхнеуслонском (10) районах. 

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 138 835 случаев коронавируса, из них 131,5 тыс. выздоровели, включая 594 за последние сутки. 

Вакцинацию прошли более 2,5 млн человек, из них обе дозы вакцины получили 1,9 млн. Повторно привились 287 084 человека.

#коронавирус
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