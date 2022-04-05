В Татарстане выявлено 260 случаев Covid-19

В Татарстане зафиксировано 260 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 по сравнению с 263 накануне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализирован 41. Детей до 18 лет — 19 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 35 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 83 человека. В Зеленодольском районе отмечено 20 случаев заболевания. В Набережных Челнах инфицированы 19 человек, в Альметьевском и Нижнекамском районах — по 15.

Таким образом, по данным на 5 апреля 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 138 575 случаев заболевания. Выздоровели 130 957 жителей Татарстана, 760 человек излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 503 743 татарстанцев, прирост числа вакцинаций составил 1074. Обеими дозами привиты 1 926 025 человек. Бустерные дозы вакцины получили 285 349 жителей республики.