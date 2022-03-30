В Татарстане выявлено 273 новых случая Covid-19

В Татарстане зафиксировано 273 новых случая заболевания коронавирусом Covid-19 по сравнению с 277 накануне, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«<…> из них госпитализированы 30. Детей до 18 лет — 49 человек», — уточнили в ведомстве.

Инфицированные выявлены в 30 муниципалитетах региона из 45. Наибольшее количество заразившихся зарегистрировано в Казани, где заболели 72 человека. В Альметьевском районе отмечен 61 случай заболевания, тогда как в Набережных Челнах инфицированы 28 человек.

Таким образом, по данным на 30 марта 2022 года с начала пандемии в республике официально подтверждены 136 978 случаев заболевания. Выздоровели 127 553 жителя Татарстана, причем 685 человек излечились за минувшие сутки.

Вакцинированы в общей сложности 2 498 692 татарстанца, прирост числа вакцинаций составил 988. Обеими дозами привит 1 926 021 человек. Прошли ревакцинацию 280 893 жителя республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ВОЗ объяснили увеличение смертности от коронавируса SARS-CoV-2 в мире на 43%.