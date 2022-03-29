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Здоровье
29 марта 2022  12:43

В Татарстане еще 277 человек заболели коронавирусом

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За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 277 новых ковид-случаев. 21 человек был госпитализирован, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

«Детей до 18 лет — 80 человек», — пояснили в профильном ведомстве. 

В Казани инфицировано 62 человека, в Набережных Челнах — 10. Среди районов больше всего заболевших выявили в Альметьевском — 72. Еще 28 человек заболели в Нижнекамском районе, 16 — Высокогорском.

С начала пандемии в республике заразились более 136,7 тыс. человек. Выздоровело за весь период более 126,8 тыс. человек, в том числе 946 за минувшие сутки.

Всего от Covid-19 привито 2 497 704 человека (прирост 668). Полный курс вакцинации в Татарстане прошли 1,9 млн человек

#коронавирус
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