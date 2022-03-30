news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
30 марта 2022  07:30

В ВОЗ объяснили увеличение смертности от коронавируса в мире на 43%

news_top_970_100

Общее количество ковид-случаев на прошлой неделе снизилось, но возросло число смертей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на еженедельный обзор ВОЗ. 

«За неделю с 21 по 27 марта 2022 года количество новых случаев заражения уменьшилось... на 14% по сравнению с предыдущей неделей», — сказано в сообщении.

При этом число новых смертей за неделю увеличилось на 43%. Это может быть связано с изменениями в определении смертей от коронавируса в США и Чили, а также с «ретроспективными корректировками» в Индии и Юго-Восточной Азии.

За неделю было выявлено более 10 млн новых ковид-случаев и свыше 45 тыс. смертей.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное