В Татарстане выявлено 119 случаев коронавируса

В Татарстане продолжает расти регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждены 119 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 110 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 51 заболевшему, тогда как за день до этого был госпитализирован 71 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 196 754 татарстанца.

В общей сложности удалось выздороветь 192 859 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 118 пациентов. Днем ранее стало известно о 127 поправившихся больных.

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 15 359 человек. Поправились 11 245 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 1510 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 38 человек.