Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Впервые за два месяца в Татарстане выявлено 110 пациентов с Covid-19
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 110 случаев коронавирусной инфекции. 71 пациент был госпитализирован, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Таким образом, заболеваемость в республике растет уже третий день подряд: ранее выявлялось 99 и 101 случай. Напомним, что такого числа заболевших в РТ не было с 18 декабря 2022 года, когда было зарегистрировано 111 зараженных.
Увеличилось и число выздоровевших: 127 против 78 накануне.
Новых летальных исходов не зарегистрировано — последний случай смерти от последствий Covid-19 в Татарстане регистрировался 20 января.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»