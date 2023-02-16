Впервые за два месяца в Татарстане выявлено 110 пациентов с Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 110 случаев коронавирусной инфекции. 71 пациент был госпитализирован, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Таким образом, заболеваемость в республике растет уже третий день подряд: ранее выявлялось 99 и 101 случай. Напомним, что такого числа заболевших в РТ не было с 18 декабря 2022 года, когда было зарегистрировано 111 зараженных.

Увеличилось и число выздоровевших: 127 против 78 накануне.

Новых летальных исходов не зарегистрировано — последний случай смерти от последствий Covid-19 в Татарстане регистрировался 20 января.