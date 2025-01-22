В Татарстане выявили более 700 тыс. IT-преступлений с ущербом на 168 млрд рублей

По информации правоохранительных органов, в Татарстане за 11 месяцев прошлого года зарегистрировали более 700 тыс. IT-преступлений. Материальный ущерб превысил 168 млрд рублей, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании коллегии Минюста республики.

«В 2024 году впервые была выявлена практика телефонных звонков мошенников от имени сотрудников аппаратов мировых судей республики. По каждому случаю проведены проверки. Проинструктированы сотрудники аппаратов мировых судей», – рассказал он.

Загидуллин подчеркнул, что особое внимание уделили средствам защиты информационных систем, которыми пользуются мировые судьи. Утечек не зафиксировали, добавил он.

«Этот вопрос сохраняет свою актуальность. В этом году ему также следует уделить особое внимание», – заключил министр.