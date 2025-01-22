Количество татарстанцев, получивших бесплатную юрпомощь, за год выросло на 63%

В Татарстане в 2024-м более 4,1 тыс. татарстанцев получили бесплатную юридическую помощь. Это на 63% больше, чем в 2023 году (свыше 2,5 тыс.), сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании коллегии Минюста.

Он отметил, что в прошлом году к числу участников госсистемы бесплатной юрпомощи отнесли Уполномоченного по правам человека в РТ и нотариусов.

Кроме того, бесплатную юрпомощь в Татарстане оказывают Госюрбюро, юридические клиники и негосударственный центр, республиканские органы исполнительной власти, адвокаты.

«Государственное юридическое бюро республики с января прошлого года ведет прием населения на территории «Квартала юстиции» в Казани. В прошлом году заработало отделение бюро в Сабинском районе. Эти изменения положительно сказались на динамике оказанной правовой помощи», – отметил Загидуллин.

Министр добавил, что бесплатная юрпомощь доступна и в мобильном приложении «Карта жителя РТ», в новом разделе «Юридическая помощь». С помощью сервиса уже проконсультировали более 50 граждан.

Ранее Загидуллин заявлял, что более 2,6 тыс. проектов нормативных актов РТ проверили на коррупционные факторы.