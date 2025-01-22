Более 2,6 тыс. проектов нормативных актов РТ проверили на коррупционные факторы

В Татарстане в прошлом году проведена правовая и антикоррупционная экспертиза более 2,6 тыс. проектов нормативных актов. В 16-ти из них выявлены коррупциогенные факторы, сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на заседании коллегии Минюста республики.

«За прошедшие годы сформирована практика межведомственного согласования проектов. При выявлении положений, противоречащих законодательству, министерство возвращало документ на доработку. При наличии юридико-технических недочетов проект согласовывался с замечаниями, вносился в Правительство РТ и там дорабатывался», – рассказал он.

Загидуллин отметил, что с 1 января начал действовать новый регламент Кабмина РТ. Теперь наличие любых замечаний препятствует внесению проекта в Правительство Татарстана. Если возникли замечания, то разработчик должен доработать проект и согласовать снова.

«Остается актуальным вопрос своевременного приведения республиканских и муниципальных актов в соответствие с изменениями законодательства. Для оказания помощи в этой работе органам публичной власти с 2018 года представлен доступ к системе «Кодекс». На 1 января этого года несоответствия законодательству выявлены в 45 тыс. актах, устранены в 39 тыс., или 88%», – подчеркнул министр.

Он добавил, что в прошлом году на госрегистрацию представлено более 1,7 тыс. актов. После проведения правовой и антикоррупционной экспертизы зарегистрировали свыше 1,5 тыс. актов. Около 5% актов вернули разработчикам из-за несоответствия законодательству или юридико-технических недостатков.

«Государственная регистрация нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти и их официальное опубликование – обязательные условия вступления ведомственных актов в законную силу и легитимности их применения», – пояснил глава Минюста РТ.

По словам Загидуллина, в 2024-м Минюст провел 10 проверок на соблюдение республиканскими органами исполнительной власти правил направления актов на госрегистрацию. По итогу выявили 17 приказов, не представленных на госрегистрацию. В течение года эти приказы актуализировали и направили в Минюст или отменили.