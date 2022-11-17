В Татарстане выплаты в 20 тыс. рублей хотят распространить на детей добровольцев

Власти Татарстана хотят распространить меру поддержки мобилизованных в виде единовременной выплаты 20 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка на бойцов батальонов «Алга» и «Тимер», на участвующих в специальной военной операции на Украине добровольцев и на сотрудников Росгвардии, а также на командированных в зону спецоперации сотрудников МВД по РТ и УФСБ по РТ.

Проект постановления Кабинета Министров РТ опубликован на портале «Официальный Татарстан». Документ подготовило Министерство труда, занятости и социальной защиты региона. Он должен заменить действующее постановление Кабмина от 11 октября, которое предполагает единовременные выплаты только на детей жителей республики, призванных на военную службу из запаса в ходе частичной мобилизации.

Средства на пособия должны будут выделяться из резервного фонда Правительства Татарстана. Действие документа распространится на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 года — то есть с момента начала специальной военной операции, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.

Ранее, 7 ноября, распространить выплаты на детей добровольцев поручил Президент РТ Рустам Минниханов. Пока проект постановления Кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу. Она завершится 18 ноября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение об освобождении военнослужащих от арендных платежей.