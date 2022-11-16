Песошин подписал распоряжение об освобождении военнослужащих от арендных платежей

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки по арендным платежам военнослужащим. Отсрочку по договорам аренды имущества, составляющего государственную казну республики, смогут получить физические лица и индивидуальные предприниматели, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ. Кроме того, на нее могут претендовать также контрактники, следует из документа.

Срок отсрочки рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, и продлевается по мере необходимости. Помимо отсрочки, военнослужащие смогут расторгнуть договор без каких-либо штрафных санкций.

Напомним, помимо этой меры поддержки мобилизованных власти Татарстана также анонсировали кредитные каникулы на полмиллиарда рублей и налоговые послабления, подробности – в материале «Татар-информа».