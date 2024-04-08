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В Татарстане выделяют 439,4 млн рублей на капремонт нескольких школ
В общеобразовательных учреждениях Татарстана сделают капитальный ремонт. Согласно тендеру с сайта госзакупок, для школ приобретут также оборудование, мебель и инвентарь.
На все работы и покупку товаров выделяют 439,4 млн рублей. Ремонт коснется:
- средней общеобразовательной школы №2 в городе Нурлат,
- школы № 6 в Нижнекамске (ул. Тукая, дом №15А),
- школы № 4 в Зеленодольске (ул. Украинская, дом №4),
- «Школы Иннополис», (город Иннополис, ул. Квантовый бульвар, дом №2).
Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что на строительство детсада на улице Ягодинская в Казани выделили 93,5 млн рублей. Построить детсад планируют до 1 декабря 2024-го. Там будет 80 мест. Также к нему пристроят теневые навесы и навесы для хранения колясок и хозпостройки.
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