Путин поручил выделить из ФНБ 300 млрд рублей на строительство ВСМ Москва — Петербург

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В 2025 году из Фонда национального благосостояния будет выделено не менее 300 млрд рублей для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Это следует из списка поручений, которые Президент РФ Владимир Путин дал по итогам совещания о строительстве ВСМ.

Кредиты при этом будут выделяться по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет.

Кроме того, в 2024–2028 годах должен быть выделен капитальный грант за счет средств федерального бюджета на выкуп земельных участков для строительства магистрали в размере 28,5 млрд рублей.

Помимо этого, софинансировать реализацию проекта ВСМ обяжут регионы. Москве придется выделить не менее 150 млрд рублей, Петербург — не менее 30 млрд, Московская область — не менее 20 млрд, Ленинградская область — не менее 10 млрд, Новгородская область — не менее 6 млрд, а Тверская — не менее 5 млрд.

Для балансировки операционной модели проекта на операционной стадии его реализации федеральный бюджет предоставит субсидию, которая не будет превышать 299,4 млрд рублей.

Риски снижения прогнозного пассажиропотока распределят между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Федерации, через которые пройдет ВСМ, и концессионером. Если он уменьшится не более чем на 5%, это сделают за счет средств региональных бюджетов, на 5–10% — за счет средств концедента (то есть Российской Федерации), более чем на 10% — путем распределения в равных долях между концедентом и концессионером.

Вызванные срывом сроков строительства или увеличением капитальных затрат дополнительные траты в пределах 10% сметной стоимости строительства возместит концессионер. В случае превышения сметной стоимости строительства более чем на 10% концессионер и концедент согласуют дальнейшие действия по процедуре, предусмотренной в концессионном соглашении.

Концессионер также обязан будет направлять положительный свободный денежный поток в первую очередь на возврат средств федерального бюджета и на досрочный возврат средств ФНБ, потраченных на строительство ВСМ.

Сроком исполнения этих и ряда других поручений, связанных с ВСМ Москва — Санкт-Петербург, определено 1 июля текущего года. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ВСМ Москва — Казань планируется построить до 2036 года.