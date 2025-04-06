В Татарстане выделят 2,7 млн рублей на прокат 37 фильмов

В Татарстане выделят 2,7 млн рублей на права проката и публичного показа 37 российских и зарубежных фильмов. Согласно тендеру, опубликованному на портале госзакупок, заказчиком выступает ГБУ «Татаркино».

Фильмы планируют показать как в государственных, так и в муниципальных кинотеатрах и кинозалах, расположенных на территории республики. Права на показ кинолент предоставят до 31 октября текущего года. Исполнитель должен выдать копии фильмов в цифровом формате DCP, а также передать все необходимые документы, в том числе договоры с правообладателями.

В опубликованном списке кинокартин, которые подлежат прокату, числятся фильмы «Последний ронин», «Мое собачье дело», «Братья», «Финист. Первый богатырь», «Холоп. Великолепный век», «Папу маме заверни», «Мой сосед — Монстр», «Охота на воров 2. Пантера», «Операция панда», «Непробиваемые», «Притворись моей невестой», «Большой пернатый побег», «Пранкеры», «Василий», «Четыре четверти», «Присутствие», «Злой город», «Домовенок Кузя», «За свои слова отвечаю», «Один день в Стамбуле», «Уничтожена», «Высокое напряжение», «Шамбала. Конец времени», «Великая», «Эммануэль», «Мария», «Звезды в Сибири», «Баба Яга спасает Новый год», «Елки 11», «Уралочка», «Три кота. Зимние каникулы» и другие.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил, в каких случаях в России могут ограничить показ фильма. Также Шнейдеров назвал идиотами инициаторов запрета турецких сериалов.