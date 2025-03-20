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Культура 20 марта 2025 12:52

Кинокритик Шнейдеров назвал идиотами инициаторов запрета турецких сериалов

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Кинокритик Давид Шнейдеров жестко раскритиковал инициативу движения «Ветераны России» о необходимости запрета турецких сериалов в России.

Напомним, представители движения обратились в Роскомнадзор, Госдуму и Минкульт РФ с предложением запретить показ турецких сериалов в России из-за их гипотетического негативного влияния на демографическую ситуацию. По словам инициаторов, россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским кавалерам.

Шнейдеров считает, что если таким способом «заботиться» о рождаемости, то по телевизору и в кино надо показывать исключительно эротику.

«Человек, который предлагает запретить сериалы турецкие, – идиот. Можно также в таком случае запретить и латиноамериканские сериалы, и фильмы «Богатые, которые плачут», «Рабыня Изаура», и «Дикий ангел», и прочие киноленты. Также нужно запретить тогда фильмы с участием Брэда Питта и Тома Круза и далее по списку», – сказал кинокритик в беседе с «Татар-информом».

Он добавил, что число людей, предлагающих подобные инициативы, его пугает.

«Меня количество идиотов в России начинает пугать», – заключил Шнейдеров.

#сериалы #запрет #Турция #Россия #демография
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