Кинокритик Шнейдеров объяснил, в каких случаях в России могут ограничить показ фильма

В России могут только ограничить показ фильма, но не запретить его полностью. Об этом «Татар-информу» сообщил кинокритик Давид Шнейдеров, комментируя инициативу Общественного движения «Ветераны России».

Напомним, ранее представители движения обратились в Роскомнадзор, Госдуму и Минкульт РФ с предложением запретить показ турецких сериалов в России из-за их якобы негативного влияния на демографию. Со слов инициаторов, россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским кавалерам.

«Кино – это кино. Есть единственная вещь, которая может ограничить показ фильма, и она называется Уголовно-процессуальный кодекс. Если в фильме есть пропаганда терроризма, наркотиков, то эта кинокартина может выйти только на платформе с жестким возрастным ограничением. В этом случае должны быть возрастные рейтинги», - рассказал он.

Шнейдеров напомнил, что, согласно Конституции РФ, в стране запрещена цензура.

«Люди, которые предлагают такую глупость, нарушают основной закон, и, по идее, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Если они сознательно нарушают Конституцию, то это, фактически, призыв к смене государственного строя, за это есть уголовная статья», – рассказал кинокритик.

Ранее Шнейдеров назвал идиотами инициаторов запрета турецких сериалов в России.