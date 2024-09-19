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В Татарстане выделят 18,3 млн рублей на поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий
В Татарстане выделят 18,3 млн рублей на господдержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации
Как сообщает Минфин РТ, средства выделяются в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Причем из выше озвученной суммы 14,8 млн рублей Татарстану предоставят из федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что с начала года Татарстан получил межбюджетных трансфертов на 52,3 млрд рублей. Также в Минфине РТ заявляли, что в республике муниципалитеты имеют 11,3 млрд рублей долгов по налогам.
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