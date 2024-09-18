В Татарстане муниципалитеты имеют 11,3 млрд рублей долгов по налогам

В муниицпалитетах Татарстана задолженность по налогам составила 11,3 млрд рублей (по состоянию на 1 сентября). При этом в 35 муниципалитетах размер долгов снизился с начала года, а в 10 других муниципалитетах наблюдается рост. Об этом заявила замминистра финансов РТ Алла Анфимова.

«Задолженность по налогам снизилась с начала года в 35 муниципалитетах, и составила на 1 сентября 11,3 млрд рублей. В 10 муниципалитетах наблюдается рост» - цитирует спикера пресс-служба Минфина РТ.

При этом по сравнению с началом года значительно выросли долги по налогу на прибыль (на 147,9 млн рублей), упрощенной системе налогообложения (на 134,7 млн рублей), налогу на имущество организаций (на 49,5 млн рублей), земельному налогу с организаций (на 79,7 млн рублей) и транспортному налогу с организаций (на 30 млн рублей).

В Минфине отметили, что погашение задолженности – это резерв пополнения доходной части консолидированного бюджета республики. В связи с этим, муниципалитетами на постоянно проводится комплекс мероприятий с должниками по погашению образовавшейся задолженности.

«В рамках еженедельных совещаний обсуждены мероприятия, направленные на погашение задолженности и сроки их проведения с муниципалитетами, в которых произошел рост задолженности и в которых сохраняются ее значительные суммы», - говорится в сообщении Минфина РТ.

Ранее сообщалось, что с начала года Татарстан получил межбюджетных трансфертов на 52,3 млрд рублей. Также недавно стало известно, какие доходы попадут под налог на вклады за 2024 год.