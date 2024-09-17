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С начала года Татарстан получил межбюджетных трансфертов на 52,3 млрд рублей
На 1 сентября текущего года в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили межбюджетные трансферты на сумму 52,3 млрд рублей — 69,5% от ожидающихся на данный момент 75,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.
Республиканский бюджет получил весь запланированный объем дотаций — 204,1 млн рублей, 43,5 млрд рублей субсидий (68,8% от плана), 4,9 млрд рублей субвенций (71,0% от плана) и 3,2 млрд рублей иных межбюджетных трансфертов (83,6% от плана).
Поступления из федеральных фондов составили 475,8 млн рублей (46,8% от запланированного).
«Поступившие федеральные средства являются целевыми и направлены для финансирования расходных позиций в соответствии с целевым назначением», — напомнили в Министерстве финансов республики.
При этом общая сумма планируемых к поступлению в бюджет РТ средств федерального бюджета сейчас равняется 75,2 млрд рублей — на 2,1 млрд больше, чем предполагалась ранее.
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