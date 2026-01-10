В Татарстане выделили 2,5 млрд рублей субсидий промпарку «Северные ворота»

В Татарстане выделили субсидию в размере 2,5 млрд рублей акционерному обществу «Северные ворота», которое является управляющей компанией одноименного индустриального парка, создаваемого в Казани.

Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Средства выделены на создание инфраструктуры прототипирования, которая должна занять 76 тыс. кв. метров площади.

Контроль за исполнением постановления и дальнейшими действиями управляющей компании промпарка возложен на Министерство экономики РТ.

Решение о создании нового индустриального парка на севере столицы Татарстана было принято еще в конце 2024 года.

Позднее руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина анонсировала, что инвестиции в новый промпарк составят 88 млрд рублей. Его территория оценивалась в 202 гектара. Предполагалось, что реализация проекта позволит создать 1 тыс. новых рабочих мест.