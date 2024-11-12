Правительство РТ утвердило создание парка «Северные ворота» в Казани

В Казани появится индустриальный (промышленный) парк «Северные ворота». Постановление о его создании подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Отмечено, что объект будет образован по предложению Минэкономики республики. Управляющей компанией парка станет акционерное общество «Северные ворота».

В документе указано, что площадка создается для развития региональных объектов промышленной инфраструктуры.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал о постановлении на этапе проекта. В то время оно проходило антикоррупционную экспертизу.