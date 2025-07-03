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Происшествия 3 июля 2025 13:11

В Татарстане сняли угрозу беспилотной опасности

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На территории Татарстана режим «Беспилотная опасность» снят. Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

Напомним, режим ввели в 4:47 утра. Позднее Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Казани. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы в целях безопасности.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» шесть самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками в аэропорту Казани.

#атака БПЛА
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