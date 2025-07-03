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Происшествия 3 июля 2025 12:55

Транспортная прокуратура следит за ситуацией с задержками в аэропорту Казани

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Из-за временных ограничений в аэропорту Казани произошла задержка рейсов. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, заявили в ведомстве. Самолеты также задержали в Самаре и Ульяновске.

«Куйбышевскому, Татарскому и Ульяновскому транспортным прокурорам поручено осуществлять мониторинг соблюдения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им услуг авиакомпаниями. В аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров», – говорится в сообщении.

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