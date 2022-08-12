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Экономика
12 августа 2022  12:03
Александр Хевронин

В Татарстане второй месяц подряд отмечается дефляция

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Цены на товары и услуги в июле этого года в Татарстане снизились на 0,16% по сравнению с июнем 2022 года, собщил Татарстанстат.

Наибольшее снижение отмечается на продовольственные товары – 1,1%. Непродовольственные товары за это же время подешевели на 0,7%, а стоимость услуг выросла на 2,1% к предыдущему месяцу.

Стоит отметить, что индекс потребительских цен в июне этого года снизился на 0,7% по сравнению с майскими показателями.

Годовая инфляция в июле этого года составила 16,2%. Цены на продовольственные товары год к году выросли на 19%, на непродовольственные – на 15%, на услуги цены увеличились на 17%.

Пиковые значения инфляции в республике были зафиксированы в апреле, когда рост цен достигал 18,6%. 

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция в годовом выражении в стране в июле замедлилась до 15,1% ( в июне 15,9%). На Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая политика России нацелена на достижение уровня инфляции в 4%. 

#татарстанстат #цены #дефляция
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