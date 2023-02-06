В Татарстане вступили в силу поправки к Конституции

С сегодняшнего дня в Татарстане вступает в силу закон «О внесении изменений в Конституцию РТ», который 26 января подписал руководитель республики Рустам Минниханов. Теперь его должность официально называется Глава – Раис Республики Татарстан.

Отметим, что сайт Минниханова также обновил название на Раис Республики Татарстан. Указ о переименовании Администрации Президента РТ в Администрацию Главы (Раиса) РТ Минниханов подписал 4 февраля.

О других изменениях, внесенных в Конституцию Татарстана после их принятия депутатами Госсовета РТ на заседании в январе, читайте в материале «Татар-информа».