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Политика
6 февраля 2023  07:35

В Татарстане вступили в силу поправки к Конституции

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С сегодняшнего дня в Татарстане вступает в силу закон «О внесении изменений в Конституцию РТ», который 26 января подписал руководитель республики Рустам Минниханов. Теперь его должность официально называется Глава – Раис Республики Татарстан. 

Отметим, что сайт Минниханова также обновил название на Раис Республики Татарстан. Указ о переименовании Администрации Президента РТ в Администрацию Главы (Раиса) РТ Минниханов подписал 4 февраля.

О других изменениях, внесенных в Конституцию Татарстана после их принятия депутатами Госсовета РТ на заседании в январе, читайте в материале «Татар-информа».

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