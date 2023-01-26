«Проект можно назвать компромиссным»: Госсовет Татарстана принял поправки к Конституции

Депутаты Госсовета РТ приняли закон о внесении изменений в Конституцию республики. Поправки коснулись 60 из 126 статей Основного закона. Изменилось название должности высшего руководителя Татарстана, закреплены полномочия органов власти республики. Как шло голосование и почему проект закона назвали компромиссным – в обзоре «Татар-информа».

Сегодня на сороковом заседании Государственного Совета был принят законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан»

Фото: gossov.tatarstan.ru

О назначении прокурора и судебной системе

Законопроект в парламенте представил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

«Сегодняшнее рассмотрение вопроса о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстана является логическим продолжением рассмотрения данного вопроса в ходе декабрьского заседания Государственного Совета РТ. Принятый в декабре 2022 года закон РТ о внесении изменений в Конституцию республики позволил нам положить работу по комплексному решению всех противоречий во взаимосвязи со всеми конституционными положениями, а не фрагментарно. Указанный закон стал основой над внесением предлагаемых изменений в Конституцию Республики Татарстан», – сказал Хабибуллин.

Он напомнил, что распоряжением Председателя Госсовета РТ от 27 августа 2022 года была образована рабочая группа по приведению законодательства Татарстана в соответствии с федеральным конституционным законодательством. Главной задачей рабочей группе ставилась оценка системе общественно-политических и социально-экономических рисков, связанных с потенциальными кардинальными конституционными инновациями при сохранении стабильности конституционного регулирования.

«Изменения вносятся в шесть разделов, включающие 60 статей Конституции республики. Кроме того, законопроектом вводятся две новые статьи. Двадцать пять норм Конституции республики предлагается признать утратившими силу», – уточнил Хабибуллин.

Далее руководитель комитета подробно рассказал о вносимых поправках. Он начал с процедуры назначения прокурора Республики Татарстан.

Докладчик напомнил, что согласно части четвертой статьи 129 Конституции РФ прокуроры субъектов, прокуроры военных и других специализированных прокуратур назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом РФ. При этом утратила силу норма о необходимости согласования с субъектами России кандидатуры на должность прокурора региона. «В связи с этим признаются утратившими силу нормы по установлению полномочий высшего должностного лица республики и Государственного Совета РТ по согласованию прокурора Республики Татарстан», – отметил он.

По словам Хабибуллина, следующая поправка связана с упразднением в России системы региональных конституционных судов. «Из текста Конституции РТ исключается положение о порядке назначения судей Конституционного суда РТ и порядок рассмотрения дел указанным судом», – пояснил руководитель комитета.

«В связи с тем, что система федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов регламентирована федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года “О судебной системе РФ”, положение Конституции республики о федеральных судах общей юрисдикции и Арбитражном суде РТ также предлагается признать утратившим силу», – добавил он.

Альберт Хабибуллин: «Принятый в декабре 2022 года закон РТ о внесении изменений в Конституцию республики позволил нам положить работу по комплексному решению всех противоречий Фото: gossov.tatarstan.ru

Об избрании руководителя республики и наименовании его должности

Следующая часть поправок касалась вопросов гражданства и наименования высшего должностного лица республики.

«В соответствии с Конституцией России вопросы гражданства находятся в ведении РФ, регулируются исключительно федеральным законодательством и не допускается ведение субъектами России своего гражданства. В этой связи нормы Конституции Татарстана о гражданстве предлагается признать утратившими силу», – сказал Хабибуллин.

Также он отметил, что федеральным законом не предусмотрен институт отзыва депутата законодательного органа субъекта, а также исключено понятие неприкосновенности депутата законодательного органа. Исходя из этого, законопроектом указанное положение также предлагается признать утратившим силу.

«Хотел бы напомнить, что принятым в декабре законом РТ были внесены изменения в Конституцию Татарстана, согласно которым наименование высшего должностного лица является Глава – Раис Республики Татарстан. При этом закон содержит переходные положения, в соответствии с которыми новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана. После проведения дополнительных консультаций было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня законопроекта», – уточнил Хабибуллин.

Докладчик рассказал и об избрании высшего должностного лица республики. Им может стать гражданин России, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство. Данное требование федерального законодательства теперь закреплено также и в отношении депутатов Госсовета РТ.

Поскольку в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях государственные языки Татарстана употребляются на равных основаниях, законопроектом в отношении высшего должностного лица республики вводится требование об использовании обоих государственных языков.

Также в Конституции РТ отныне закреплен текст присяги высшего должностного лица Республики Татарстан. «Этим мы усиливаем ее правовую защиту», – подчеркнул Хабибуллин.

Хабибуллин подчеркнул, что пакет поправок к Конституции РТ является итогом проведенного рабочей группой детального анализа, многочисленных согласительных дискуссий с Аппаратом Президента РТ, органами прокуратуры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

О формировании Правительства республики и его полномочиях

Руководитель комитета отметил, что «значительная часть вносимых изменений направлена на актуализацию положений, регулирующих систему органов государственной власти, их полномочия, координацию деятельности и их взаимодействия».

В частности, законопроектом уточнен перечень полномочий Госсовета Татарстана, руководителя республики и Правительства РТ. В частности, закреплено полномочие парламента по назначению Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, председателя, его заместителя и аудиторов Счетной палаты РТ.

Кроме того, закрепляется полномочие высшего должностного лица Татарстана по определению системы органов исполнительной власти республики, определению основных направлений деятельности Правительства РТ, представлению в парламент ежегодных отчетов о работе Кабинета Министров РТ. «Таким образом, конституируется ставшая уже традиционной практика предоставления ежегодных отчетов Правительства», – пояснил Хабибуллин.

Также законопроект ввел ряд полномочий, касающихся привлечения к ответственности глав муниципальных образований. Руководитель республики вправе вынести предупреждение, объявить выговор или снять главу с должности.

В отличие от действующей редакции Конституции РТ, где Кабинет Министров РТ указан как исполнительный и распорядительный орган власти, поправками закреплен статус Кабинета Министров – Правительства республики как высшего постоянно действующего органа исполнительной власти Татарстана.

В новой редакции Основного закона Кабмин РТ формируется высшим должностным лицом республики и состоит из Премьер-министра РТ, его заместителей, министров, председателей госкомитетов РТ. Руководитель республики может включить в состав Кабинета Министров РТ руководителей других исполнительных органов власти. Премьер-министр РТ назначается высшим должностным лицом Татарстана по согласованию с Госсоветом РТ.

Принятым законопроектом внесен ряд изменений в раздел, посвященный вопросам местного самоуправления. В частности, устанавливается, что органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для эффективного решения задач в интересах населения. В свою очередь органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления.

Мухаметшин сообщил, что сегодня утром прошло расширенное заседание Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, на котором детально обсуждались все предлагаемые для внесения в Конституцию РТ изменения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Изменения в Конституцию Татарстана отражают федеральные новации»

В своем выступлении Хабибуллин подчеркнул, что пакет поправок к Конституции РТ является итогом проведенного рабочей группой детального анализа, многочисленных согласительных дискуссий с Аппаратом Президента РТ, органами прокуратуры.

«По праву проект можно назвать компромиссным, учитывающим мнения и позиции всех заинтересованных сторон. Изменения в Конституцию Татарстана отражают федеральные новации, в то же время призваны обеспечить стабильность и преемственность Основного закона республики. При этом программный потенциал Конституции сохраняется, но реализовываться он будет по мере адекватного развития правотворческой деятельности на всех уровнях и соблюдения конституционной законности», – заключил Хабибуллин.

Он напомнил слова Президента Татарстана, сказанные им в рамках декабрьского заседания, о том, что «в сегодняшних реалиях, когда в мире есть силы, желающие расколоть Россию, наша республика, как один из столповых регионов страны, должна стать примером в деле сохранения единства России».

В заключение доклада Хабибуллин сообщил, что Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендует принять законопроект в первом чтении. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин позицию профильного комитета поддержал.

«Работа проделана большая. Более полугода мы обсуждали это вопрос на различных площадках, с участием депутатов, Администрации Президента, представителей прокуратуры. Считаю, нашли приемлемое решение в данной обстановке. Давайте не будем политизировать вопрос», – обратился он к парламентариям.

Мухаметшин также сообщил, что сегодня утром прошло расширенное заседание Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, на котором детально обсуждались все предлагаемые для внесения в Конституцию РТ изменения. Профильный комитет законопроект в предложенной редакции поддержал.

После принятия в первом чтении депутаты провели очередное заседание Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, на котором законопроект был рассмотрен во втором чтении. В этот момент парламентарии могли направить свои предложения и дополнения. Однако поправок к законопроекту не поступило.

В связи с этим Альберт Хабибуллин предложил принять законопроект во втором чтении и в целом. В итоге «за» законопроект проголосовали 73 депутата, «против» – 9, один парламентарий воздержался.

Результат голосования был предсказуем, поскольку законопроект о внесении изменений в Конституцию РТ был разработан инициативной группой, в состав которой вошли 47 депутатов, а это почти половина от общей численности парламентариев Госсовета республики. Законопроект о внесении поправок в Конституцию РТ вступит в силу после подписания Президентом Татарстана и его официального опубликования.