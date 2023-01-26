Минниханов подписал закон о внесении изменений в Конституцию Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон «Республики Татарстан «О внесении изменений в Конституцию РТ». Документ опубликован на сайте руководителя республики.

Согласно закону, должность руководителя республики через дней станет называться Глава – Раис Республики Татарстан.

Кроме того, высшее должностное лицо и парламент республики утрачивают полномочия по согласованию кандидатуры на должность прокурора Татарстана, исключаются нормы о Конституционном суде республики, который был ликвидирован с 1 января 2023 года. Также теряет силу положение о федеральных судах и судах общей юрисдикции и нормы о гражданстве Республики Татарстан, и вносятся другие изменения. Всего поправки затронут 60 из 126 статей.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, сегодня закон о внесении изменений в Конституцию республики приняли депутаты Госсовета РТ, подробнее об этом читайте в материале «Татар-информа».