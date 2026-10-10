В Татарстане возобновятся дожди, ожидается крепкий порывистый ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 10 октября, в Татарстане сохранится достаточно теплая погода, но ее характер изменится на неустойчивый. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вновь ожидается переменная облачность. В дневные часы местами по региону (включая Казань, но не восточные районы РТ) прогнозируются кратковременные дожди.

Южный и юго-западный ветер усилится до 7–12 м/с. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 15–18 м/с (в столице республики – только до 15 м/с). Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким

После относительно теплой ночи (до +11 градусов на западе РТ) воздух по Татарстану в дневные часы прогреется до +15, +20 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до +15, +17 градусов).

Как сообщал «Татар-информ», на выходных в республике установится теплая и дождливая погода.