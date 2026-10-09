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Общество 9 октября 2026 06:00

В Татарстане потеплеет до +17 градусов, существенные осадки маловероятны

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В Татарстане потеплеет до +17 градусов, существенные осадки маловероятны
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 9 октября, в Татарстане сохранится установившаяся ранее достаточно теплая погода, температурный фон еще немного повысится. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой вновь ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется.

Ветер ослабнет до 4–9 м/с, его направление сменится с западного на юго-западное и южное.

После относительно теплой ночи с заморозками в низких местах при прояснениях до -1 градуса воздух по региону в дневные часы прогреется до +12, +17 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до +13, +15 градусов).

Как сообщал «Татар-информ», на предстоящих выходных в Татарстане установится теплая и дождливая погода.

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