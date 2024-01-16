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В Татарстане возобновили движение по федеральным трассам, кроме трассы М5
В Татарстане возобновлено движение транспорта по всем дорогам федерального значения, кроме М5 «Урал». Об этом сообщают в Госавтоинспекции республики.
В ведомстве указали, что дороги открыты с 8 часов утра.
Накануне «Татар-информ» сообщал, что на трассах в Татарстане из-за непогоды ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. В настоящее время ограничения действуют на участке трассы М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с 1194 по 1370 км.
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