В Татарстане возобновили движение по федеральным трассам, кроме трассы М5

В Татарстане возобновлено движение транспорта по всем дорогам федерального значения, кроме М5 «Урал». Об этом сообщают в Госавтоинспекции республики.

В ведомстве указали, что дороги открыты с 8 часов утра.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что на трассах в Татарстане из-за непогоды ограничили движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. В настоящее время ограничения действуют на участке трассы М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с 1194 по 1370 км.