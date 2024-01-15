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Из-за непогоды на трассе М5 в Татарстане ограничили движение автобусов и грузового авто
Движение междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовых авто временно ограничили на участке трассы М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с 1194 по 1370 км.
«Ограничения вводятся с 15.20 до улучшения погодных условий», – отметили в Госавтоинспекции Татарстана.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.
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