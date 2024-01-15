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Происшествия 15 января 2024 17:20

На трассах в Татарстане из-за непогоды ограничили движение автобусов и грузовиков

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На участках автомобильных дорог федерального значения в Татарстане ввели временные ограничения из-за неблагоприятных погодных условий. Движение ограничено для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта с 17.00. Об этом сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения вввели на трассах:

  • М7 Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
  • М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь
  • М7, подъезд к Кирову
  • Р241, Казань - Буинск - Ульяновск
  • Р239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан
  • Р239, подъезд к Аэропорту
  • А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга»
  • А151 Цивильск - Ульяновск

Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.

#ограничение движения
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