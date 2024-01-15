На трассах в Татарстане из-за непогоды ограничили движение автобусов и грузовиков

На участках автомобильных дорог федерального значения в Татарстане ввели временные ограничения из-за неблагоприятных погодных условий. Движение ограничено для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта с 17.00. Об этом сообщает «Волго-Вятскуправтодор».

Ограничения вввели на трассах:

М7 Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа

М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь

М7, подъезд к Кирову

Р241, Казань - Буинск - Ульяновск

Р239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан

Р239, подъезд к Аэропорту

А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга»

А151 Цивильск - Ульяновск

Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.