В Татарстане возобновилась диспансеризация населения

В Татарстане вновь начали диспансеризацию и профосмотры жителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Возобновилась диспансеризация, совсем недавно вышел приказ», — отметил спикер.

Владимир Жаворонков заметил, что принимать в поликлиниках будут жителей моложе 60 лет, пожилые жители пока пройти диспансеризацию не могут.

Замминистра напомнил, что углубленная диспансеризация переболевших Covid-19 не останавливалась ни на день.

Напомним, в начале ноября в Татарстане приостановили диспансеризацию детей и взрослых из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.