Из-за Covid-ситуации в Татарстане приостановили диспансеризацию и профосмотры
В Татарстане приостановили диспансеризацию детей и взрослых из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Приказ Минздрава республики есть в распоряжении ИА «Татар-информ».
«Временно приостановить с 25 октября до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки организацию и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию взрослого и детского населения», — говорится в документе.
Вместе с тем продолжает вестись работа по диспансеризации жителей Татарстана, которые переболели коронавирусом.
Пожилых сельских жителей республики машинами соцслужбы продолжат доставлять в лечебные учреждения для прохождения вакцинации против Covid-19.