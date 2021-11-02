Из-за Covid-ситуации в Татарстане приостановили диспансеризацию и профосмотры

В Татарстане приостановили диспансеризацию детей и взрослых из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Приказ Минздрава республики есть в распоряжении ИА «Татар-информ».

«Временно приостановить с 25 октября до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки организацию и проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию взрослого и детского населения», — говорится в документе.

Вместе с тем продолжает вестись работа по диспансеризации жителей Татарстана, которые переболели коронавирусом.

Пожилых сельских жителей республики машинами соцслужбы продолжат доставлять в лечебные учреждения для прохождения вакцинации против Covid-19.