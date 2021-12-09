Смертельные последствия Covid-19: для чего нужна углубленная диспансеризация?

Какие болезни мучают жителей Татарстана, перенесших коронавирусную инфекцию? Для чего придумана углубленная диспансеризация и как на нее попасть? На эти и другие вопросы ответила главный врач казанской поликлиники №7 Ольга Багданова.

Ольга Багданова: «Ни один человек, перенесший новую коронавирусную инфекцию, в той или иной степени не обходится без каких-либо побочных явлений» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Отрицательные мазки – не значит, что вы окончательно выздоровели»

В конце прошлого года в поликлиники начали обращаться татарстанцы с проблемами, с которыми раньше врачи не сталкивались в таком масштабе.

«В первичном медицинском звене стали появляться в большом количестве пациенты с достаточно странными симптомами, которые мы, наверное, раньше не видели. В 30% случаев пациенты жалуются на выпадение волос. Очень много различных психических отклонений, прежде всего превалирует депрессия, человек чувствует себя одиноким, ему постоянно хочется плакать», – отметила главный врач городской поликлиники №7 Казани Ольга Багданова.

Нередко люди жалуются на боль в суставах, одышку и кашель. Медики, собирая анамнез у таких больных, выяснили, что все они перенесли новую коронавирусную инфекцию

«Факт того, что вы получили два отрицательных мазка, это не значит, что вы выздоровели однозначно. Ни один человек, перенесший новую коронавирусную инфекцию, в той или иной степени не обходится без каких-либо побочных явлений этой коронавирусной инфекции», – заключила главврач.

Высокий риск возникновения инсультов и инфарктов появляется через 3-4 месяца после перенесенной коронавирусной инфекции Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Причем последствия никак не зависят от тяжести перенесенного Covid-19, то есть татарстанцы, которые переболели коронавирусом легко, могут столкнуться с очень тяжелыми осложнениями.

Самыми опасными изменениями после перенесенной инфекции являются проблемы с сердцем и сосудами. Чаще всего с ними сталкиваются пожилые люди и те, кто уже имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Врач поделилась, что высокий риск возникновения инсультов и инфарктов появляется через 3-4 месяца после перенесенной коронавирусной инфекции. Из-за невнимания к своему здоровью многие пациенты умирают от инсультов и инфарктов, которые развились после перенесенного Covid-19.

«Мы видим, что увеличилось количество пациентов с гипертонической болезнью, не корригированной или плохо корригированной после перенесенной коронавирусной инфекции. Мы очень много видим с суставными синдромами больных, с легочной патологией», – констатировала доктор.

Увеличилось количество пациентов с гипертонической болезнью, не корригированной или плохо корригированной после перенесенной коронавирусной инфекции Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как проходит углубленная диспансеризация после Covid-19?

Чтобы выявить на начальных этапах болезни, которые возникли из-за коронавируса, и начать их своевременно лечить, в поликлиниках начали проводить углубленную диспансеризацию переболевших Covid-19.

Обратиться в свою поликлинику следует не раньше чем через два месяца после болезни, потому что зачастую терапию, которую прописывают в стационаре, нужно продолжать после выписки в течение порядка полутора месяцев.

«Все эти заболевания, которые появляются, их наибольшая степень выраженности наблюдается на второй месяц после выздоровления», – подчеркнула специалист.

В Минздраве определили группы жителей, которые должны пройти углубленную диспансеризацию. Во-первых, это пациенты, которые имеют сопутствующие заболевания и перенесли Covid-19. Во-вторых, татарстанцы, которые просто перенесли Covid-19.

На первом этапе диспансеризации проводят определение сатурации легких, при уровне ниже 94% пациентов направляют на компьютерную томографию Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Углубленная диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап должны пройти все. В первую очередь это анкетирование. Анкеты построены таким образом, что врач может детализировать тот комплекс симптомов, которые возникли после новой коронавирусной инфекции, и определить важность тех или иных симптомов», – отметила спикер.

На первом этапе проводят определение сатурации легких, при уровне ниже 94% пациентов направляют на компьютерную томографию.

Обязательно прохождение теста шестиминутной ходьбой. Ольга Багданова объяснила, что именно эти 550 метров здоровый человек физиологически может пройти без одышки и увеличения сердцебиения. Если человек не прошел этот тест, его направляют на эхокардиографию, чтобы выявить патологию сердца.

Берут кровь на общий анализ и биохимию. Определяют уровень холестерина, ЦРБ и уровень креатинина. Кроме того, в поликлинике определят функцию внешнего дыхания и проведут рентгенографию, в случае если пациент в течение года не проходил ее.

Если есть точечные жалобы, например на выпадение волос, пациента направляют к трихологу.

Берут кровь на общий анализ и биохимию. Определяют уровень холестерина, ЦРБ и уровень креатинина Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

После завершения первого этапа пациента направляют к своему терапевту, врач решает, какие дополнительные анализы и исследования нужно добавить.

«На втором этапе при повышенном в полтора-два раза уровне D-димеров проводится дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Для того, чтобы предупредить тромбообразование. Проводится компьютерная томография при сатурации 94% и ниже и УЗИ сердца», – рассказала главный врач казанской поликлиники.

Багданова объяснила, что уровень D-димеров измеряют у людей, которые перенесли Covid-19 в тяжелой и среднетяжелой форме. Отклонение от нормы говорит о риске развития тромбозов – а это потенциальные инсульты и инфаркты.

Углубленную диспансеризацию проводит отделение профилактики в поликлиниках или центрах здоровья. По словам врача, отделения профилактики есть почти во всех поликлиниках Казани. Если с таким отделением есть проблемы, стоит обратиться к своему участковому терапевту, он направит переболевшего в ближайшее.

Записаться на диспансеризацию можно через единый портал государственных услуг.