news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 февраля 2026 18:47

В Татарстане возбудили уже свыше 40 административных дел за неуборку снега и наледи

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане проводятся масштабные прокурорские проверки коммунальных служб, управляющих компаний, а также собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи. Проверки проводятся по поручению прокурора республики Альберта Суяргулова.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе прокуратуры РТ, на сегодняшний день возбуждено уже свыше 40 административных дел. Кроме того, надзорные органы внесли 280 представлений, а 82 руководителям организаций и органов местного самоуправления объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

В ведомстве подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается.

Ранее Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам усилить контроль за содержанием крыш. Раис республики отметил, что ситуация под жестким взором прокуратуры и все нарушители получат наказание в соответствии с законом.

читайте также
Минниханов поручил усилить контроль за содержанием крыш в республике
Минниханов поручил усилить контроль за содержанием крыш в республике
Прокурор РТ на фоне жалоб на вывоз мусора поручил проверить работу «УК ПЖКХ»
#уборка снега #Прокуратура РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026