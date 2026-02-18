В Татарстане возбудили уже свыше 40 административных дел за неуборку снега и наледи

В Татарстане проводятся масштабные прокурорские проверки коммунальных служб, управляющих компаний, а также собственников и арендаторов зданий, отвечающих за уборку снега и наледи. Проверки проводятся по поручению прокурора республики Альберта Суяргулова.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе прокуратуры РТ, на сегодняшний день возбуждено уже свыше 40 административных дел. Кроме того, надзорные органы внесли 280 представлений, а 82 руководителям организаций и органов местного самоуправления объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

В ведомстве подчеркнули, что работа в данном направлении продолжается.

Ранее Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам усилить контроль за содержанием крыш. Раис республики отметил, что ситуация под жестким взором прокуратуры и все нарушители получат наказание в соответствии с законом.