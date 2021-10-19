В Татарстане восстановили дороги после движения большегрузов к объектам строительства М12

В Татарстане восстановили региональные дороги, поврежденные из-за передвижения большегрузов, перевозящих строительные материалы для возведения трассы М12 Москва – Казань. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании рабочей группы по строительству скоростной автодороги.

«Были проблемы в летний сезон, когда большая техника ездила по нашим дорогам. Они оказались неспособными выдержать такую интенсивность движения, весовую нагрузку. На сегодня все строительные подразделения восстановительную работу на существующей дорожной сети выполнили», – сказал глава Миндортранса.

Ханифов заверил, что дороги, которые будут задействованы при строительстве М12, и дальше будут ремонтироваться до нормативного состояния.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин добавил, что по обращениям жителей были восстановлены дороги в Камско-Устьинском, Кайбицком, Верхнеуслонском и Лаишевском районах. «Подрядчики следят за содержанием дорог. Определенная работа проведена», – подчеркнул он.

Руководитель структурного подразделения М12 Москва – Казань (8-й этап) «Трансстроймеханизация» Андрей Мозоль отметил, что до мая следующего года планируется построить основную притрассовую дорогу, чтобы грузовики по ней подвозили стройматериалы без заезда на региональные дороги.

«Восстановили дорогу в Лаишевском районе. Это Сокуры – Кирби по направлению к Травкино. Устроено два слоя асфальтобетона на протяжении почти пяти километров. Вы можете по ней проехать и посмотреть, в какое состояние мы ее привели. В начале и середине лета наши грузовики перемещались в Песчаные Ковали, пока мы не построили притрассовую дорогу. Она построена, и мы с нее не выезжаем. Более того, все наши транспортные средства имеют GPS-навигацию. Если машина ушла с маршрута, мы это сразу увидим», – заявил он.

Реализация проекта строительства скоростной автомобильной дороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань ведется в рамках развития международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.

Автомагистраль в Татарстане затрагивает пять муниципальных районов – Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).