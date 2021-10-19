При строительстве трассы М12 в Татарстане высадят деревья на 363 гектарах

В Татарстане при строительстве автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань высадят деревья на 363 гектарах. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на заседании рабочей группы по возведению трассы.

«По нашей оценке, 363 гектара будет компенсировано в том числе за счет программ, за счет средств госкомпании “Автодор”, природоохранных акций, которые проводит Минлесхоз», – рассказал докладчик.

По словам Зарипова, в этом году в рамках строительства автодороги М12 провели перевод земель лесного фонда в земли промышленности. В частности, 64 гектара в Верхнеуслонском районе, 182 гектара в Лаишевском, 16,4 гектара в Пестречинском переведены из земель лесного фонда в земли промышленности.

«В абсолютных цифрах эта площадь составляет 263,4 гектара. У лица, обратившегося с ходатайством о переводе, госкомпании “Автодор”, возникло обязательство по проведению компенсационного лесовосстановления. Коллеги из госкомпании проинформировали, что работы по лесовосстановлению будут проведены уже в самое ближайшее время», – отметил он.

Первый замминистра лесного хозяйства также заметил, что по просьбе жителей деревни Орел Лаишевского района в этом году провели природоохранную акцию, в которой приняли участие около 500 человек. Во время акции было собрано более 10 куб. метров мусора и посажено 200 штук деревьев в той части леса, которая примыкает к поселку.

«Мы готовы эту работу продолжить. Когда будет понимание, в каких точках установят шумозащитные экраны, мы определимся и с дальнейшей посадкой», – продолжил он.

Зарипов подчеркнул, что Лаишевский район уже выбрал земли, пригодные для компенсационного лесовосстановления. На них подготовлены соответствующие проекты. «Суммарно тот объем, который будет компенсирован в Лаишевском районе, будет даже с избытком за счет природоохранных акций и программы министерства по созданию противоэрозионных защитных лесонасаждений. Планируется, что “Автодор” выполнит все работы и закроет вопрос в первой половине ноябре», – уточнил он.

«То есть к вводу в эксплуатацию автодороги в 2024 году мы уже увидим подросшие деревья», – добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Присутствующий на заседании житель деревни Орел, заместитель руководителя рабочей группы Дмитрий Дементьев поблагодарил Министерство лесного хозяйства за акции по лесовосстановлению. «Было все шикарно организовано. Жители очень довольны и просили передать вам слова благодарности. Надеемся, что мы так ежегодно будем высаживать деревья», – сказал он.

Скоростная автомагистраль М12 в Татарстане пройдет по Кайбицкому, Апастовскому, Верхнеуслонскому, Лаишевскому и Пестречинскому районам. Протяженность трассы в республике составит 142 км.