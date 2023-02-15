В Татарстане во второй раз присуждена Республиканская премия имени Ильгама Шакирова

Определены лауреаты Республиканской премии имени Ильгама Шакирова, которая присуждается один раз в два года. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В номинации «Вокал» (женщины) премии удостоена народная артистка Татарстана Флюра Сулейманова. В номинации «Вокал» (мужчины) отмечен народный артист России Фирдинант Салахов.

В категории же «Народное пение» (артист самодеятельности) премии удостоены заслуженный работник культуры Башкортостана Фаудат Гилязов и народный артист Татарстана Асхат Хисматов.

Церемония вручения Республиканской премии имени Ильгама Шакирова должна состояться в День работника культуры, 25 марта. Предполагается, что в ней примут участие представители руководства Татарстана, отмечают в пресс-службе министерства.

Республиканская премия была учреждена для продолжения творческого пути выдающегося певца, народного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова и сохранения национальных вокальных традиций в 2020 году. Впервые ее присудили в конце того же 2020 года.

Заявочная кампания на нынешнюю Республиканскую премию имени Ильгама Шакирова была организована осенью прошлого года. Объявление лауреатов состоялось сегодня — в день рождения артиста, в честь которого названа премия.