В день рождения Ильгама Шакирова артисты филармонии возложили цветы на его могилу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К 88-летию легендарного татарского певца, народного артиста РСФСР и ТАССР Ильгама Шакирова артисты Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая побывали на кладбище и возложили цветы к его могиле. В мероприятии также приняли участие ветераны сцены, представители руководства филармонии.

Народный артист Татарстана Ильсур Сафин напомнил о необходимости установить памятник артисту.

«Это наш выдающийся, легендарный певец. Я хочу выйти на наших деятелей искусства и литературы. Надо бы нам организоваться и установить памятник Ильгаму абый. Пока это не сделаем, сердце не на месте. Памятник Рашиду Вагапову есть, а почему нет Ильгаму Шакирову?» – сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Певец Зуфар Сафин считает, что фигура Ильгама Шакирова для национальной культуры так же значима, как и Габдуллы Тукая. «Своим талантом, искусством он представлял весь татарский народ, популяризировал национальное искусство. Призывал гордиться за свой народ, дал долгую жизнь уже почти забытым народным песням. Уже тогда он был мудрым политиком», – сказал артист.

Директор филармонии Кадим Нуруллин уверен, что в современной татарской культурной жизни имя Ильгама Шакирова и память о нем будут занимать все более видное место.

«Мы десятки лет ежегодно 15 февраля праздновали его день рождения. В празднике Ильгам абый участвовал лично. Разных мероприятий, связанных с именем Ильгама абый, с каждым годом станет только больше. Например, фестиваль “Татар моңы” носит его имя», – сказал он.

Участники мероприятия также возложили цветы к мемориальной доске на доме, где проживал Ильгам Шакиров.

Ильгам Гильмутдинович Шакиров родился 15 февраля 1935 года в селе Яна-Буляк ныне Тукаевского района Республики Татарстан.



Народный артист РСФСР, ТАССР, Каракалпакской АССР. Лауреат государственной премии им. Г.Тукая.



В 1992-2012 годах – художественный руководитель Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая.



Умер 16 января 2019 года в Казани.

