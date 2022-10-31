Прием заявок на республиканскую премию имени Ильгама Шакирова продлится до 15 ноября

Продлена заявочная кампания на республиканскую премию имени Ильгама Шакирова. Принять решение для участия в проекте можно до 15 ноября, сообщает Минкульт РТ.

В этом году призовой фонд проекта составляет 600 тыс. рублей. Победители в мужском и женском вокале, а также в номинации «Народное пение» разделят его поровну.

Напомним, что впервые премия была проведена в 2020 году. Тогда среди участников были заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Резеда Галимова, заслуженный артист Татарстана Филюс Кагиров, известные артисты Зайнаб Фархетдинова, Гульзада Сафиуллина, Ришат Тухватуллин, Дина Гарипова и другие.