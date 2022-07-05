В Татарстане вновь зарегистрирован 41 случай коронавируса

В Татарстане выявлен 41 случай заражения коронавирусом Covid-19, как и накануне. Это следует из данных, размещенных на сайте стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 51 заболевшему, тогда как за предыдущий день в больницы были доставлены 23 человека.

Всего по данным на 5 июля 2022 года с начала пандемии в Татарстане официально подтверждены 152 766 случаев заболевания. Выздоровели 149 334 жителя республики, причем за последний день излечились 98 пациентов.

За день в регионе официально не зарегистрировано ни одного нового умершего от коронавируса. Соответственно, общее число признанных скончавшимися от Covid-19 в Татарстане равняется 1995, как и прежде.

При этом данные Росстата показывают, что разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов страны.

С 2 июля в России отменены масочный режим, запрет на работу общепита ночью и ряд других ограничений. С 15 июля будут сняты ограничения, связанные с пересечением границы РФ.