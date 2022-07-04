За сутки в Татарстане еще 41 человек заболел коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрирован 41 новый случай коронавируса. 23 пациентам потребовалась госпитализация, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В общей сложности за время пандемии в Татарстане выявлено 152 725 заразившихся, из которых 149 236 уже выздоровели, в том числе 24 — за минувшие сутки.

Количество смертей от последствий вируса остается неизменным — 1995.

Напомним, что с 2 июля в России отменены масочный режим, запрет на работу общепита ночью и ряд других ограничений. С 15 июля снимут ковидные ограничения, связанные с пересечением границы страны.

Уточняется, что при новых вспышках заболеваемости действие антиковидных мер может возобновиться.