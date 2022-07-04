В России снимаются Covid-ограничения на пересечение границы

С 15 июля в России прекратят действовать Covid-ограничения, связанные с пересечением границы. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Помимо этого, гражданам Белоруссии, прибывшим в Россию на автомобиле, больше не придется предоставлять ПЦР-тест. Для жителей других стран это ограничение по-прежнему сохраняется.

Решение было принято на заседании оперштаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

Напомним, что с 2 июля в России перестали действовать коронавирусные ограничения, связанные в том числе с запретом на работу общепита по ночам, масочным режимом.