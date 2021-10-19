В Татарстане вновь выявлено максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии

В Татарстане за минувшие сутки опять зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса Covid-19 — заболели 132 человека. Два случая заражения завозные, остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Тридцать человек госпитализировано, 102 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 63 человека. В Набережных Челнах отмечено 27 случаев болезни, тогда как в Альметьевском районе — десять. Всего инфицированные выявлены в 18 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 19 октября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 28 848 случаев заболевания. Выздоровели 24 242 жителя Татарстана, в том числе 84 — за минувшие сутки.

В общей сложности привились от коронавируса 1 280 556 татарстанцев. При этом дневной прирост числа вакцинированных составил 22 110 человек. В том числе 988 612 человек получили обе дозы вакцины.