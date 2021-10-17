В Татарстане выявлен 121 случай коронавируса за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число новых случаев коронавируса Covid-19. Заболел 121 человек, все случаи заражения контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Сорок человек госпитализировано, 81 получает лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 49 человек. В Набережных Челнах отмечено 22 случая болезни, тогда как в Нурлатском районе — девять, а в Елабужском и Нижнекамском — по пять. Всего инфицированные выявлены в 26 муниципалитетах республики.

Таким образом, по данным на 17 октября 2021 года с начала пандемии в регионе официально подтверждены 28 587 случаев заболевания. Выздоровели 24 125 жителей Татарстана, в том числе 60 — за минувшие сутки.

В целом по России сегодня также установлен очередной антирекорд по числу заражений Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».