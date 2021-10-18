В Татарстане выявлено 129 случаев Covid-19, пять из них завозные

За последние сутки в Татарстане выявили 129 случаев Covid-19, пять человек подхватили инфекцию за пределами республики. Все остальные случаи являются контактными.

«23 человека госпитализировано, 106 получают лечение на дому», – сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Около половины случаев (62) были зарегистрированы в Казани. В Набережных Челнах заболели 28 человек, по пять – в Зеленодольском и Нижнекамском районах, четверо – Альметьевском, по трое – Азнакаевском, Аксубаевском, Буинском, Заинском и Тукаевском, по два – Бугульминском и Дрожжановском. По одному заболевшему выявили в Апастовском, Кукморском, Мамадышском, Нурлатском, Пестречинском и Сармановском районах.

Всего с начала пандемии 28,7 тыс. татарстанцев заболели Covid-19, вылечились 24,1 тыс. человек, из них 33 за последние сутки.

Привились от коронавируса более 1,2 млн человек, 987 тыс. из них уже получили обе дозы вакцины.